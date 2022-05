La Région bruxelloise dénombrait 84.459 chercheurs d'emploi en avril, une diminution de 5,4% (soit de 4.860 personnes) par rapport au même mois l'année dernière et de 1,7% (1.419 personnes) en comparaison avec mars dernier, selon les statistiques publiées mercredi par Actiris.

Le taux de chômage s'élevait à 14,7% (14,2% pour les hommes et 15,3% pour les femmes), contre 15,7% un an auparavant.

Le chômage chez les jeunes a également baissé en avril, de 8,5%, et atteint désormais 21,2%. "Ces chiffres confirment que l'emploi en Région bruxelloise continue sa dynamique positive", commente Actiris.

Actiris a par ailleurs reçu 6.895 offres d'emploi, en hausse de 72,5% par rapport à avril 2021.

