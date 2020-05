Le Comité Champagne, qui rassemble vignerons et négociants, a suspendu jusqu'au 8 juin le marché spécifique des bouteilles vieillies "sur lattes", pour "préserver la valeur" du stock, alors que l'effondrement des ventes provoqué par l'épidémie de Covid-19 a déjà fait perdre 1,7 milliard d'euros.

La suspension concerne un marché annuel de 10 à 15 millions de bouteilles en cours d'élaboration et stockées horizontalement sur des lattes, pendant un à cinq ans. Elle vise à empêcher un déstockage massif de cette réserve, qui pourrait alimenter des ventes de champagne en promotion, les prix pouvant baisser jusqu'à moins de dix euros.

Sur l'ensemble du marché, beaucoup plus large, quelque 100 millions de bouteilles ne se sont pas vendues depuis début 2020, soit un tiers du volume écoulé en 2019, en raison de la crise provoquée par le coronavirus.

"C'est une première mesure d'urgence", justifie Jean-Marie Barillère, président de l'Union des Maisons de Champagne (UMC) et co-président du Comité Champagne.

"Il s'agit de préserver la valeur du produit dans un contexte où nous ne vendons quasiment rien", précise-t-il.

Selon Jean-Marie Barillère, le stock global de champagne est aujourd'hui estimé à 1,2 milliard de bouteilles, dont un excédent de 400 millions de bouteilles, qui pèse de plus en plus sur les trésoreries mises à mal par la crise.

"Ca fait froid dans le dos. Des entreprises peuvent disparaître", prévient-il, annonçant que d'autres "mesures dérogatoires" seront prises le 28 mai. "Mais pour cela, nous avons besoin de l'aide de l'Etat et de la Communauté européenne".

Le Comité Champagne veut en effet s'appuyer sur l'article 222 de l'OCM (Organisation commune du marché) qui autorise la prise de décisions "draconiennes" en cas de déséquilibres graves sur les marchés.

Le dossier juridique est en cours d'élaboration, a-t-il ajouté.

