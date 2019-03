Le bonus des employés d'Audi Brussels dévoilé

Le bonus fait partie de la rémunération variable des employés. Les employés allemands des sites Audi à Ingolstadt et Neckarsulm ont eux reçu une prime de 3.630 euros, contre 4.770 euros en 2017. Toutefois, les bonus des employés belges ne peuvent être simplement comparés à ceux de leurs collègues allemands, en raison des différences de situations salariale et fiscale dans les deux pays et des méthodes de calcul.