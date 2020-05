Changement d'actionnariat chez Aviapartner, le roi belge du handling.

Son président, Laurent Levaux, a fini par racheter avec des associés la part détenue par le fonds HIG Capital, actionnaire depuis 2015. Il est donc seul maître à bord à un moment délicat, à savoir la crise du coronavirus qui a gelé le transport aérien, sauf le cargo où Aviapartner est actif. Basée en Belgique, la société est présente dans six pays et 37 aéroports et emploie 6.000 personnes. Laurent Levaux, ex-Mc Kinsey et manager de crise réputé (il a redressé ABX), y est entré en 2008. Le fonds ABX l'avait attiré pour dégager Aviapartner d'une grave crise de croissance. La mission fut menée à terme en 2010, tandis que le manager continuait à développer Aviapartner, notamment en Espagne. Il connut des turbulences, dont un projet de fusion (avorté) avec WFS en 2012 en vue de créer le leader européen de l'assis- tance au sol. Mais il y eut surtout un conflit avec Brussels Airport qui n'avait pas renouvelé la licence de handling d'Aviapartner, d'où une bataille, remportée par Laurent Levaux. Celui-ci a également fait parler de lui récemment, quand il a été nommé au conseil d'administration de Nethys pour y gérer l'après- Stéphane Moreau, avec Jean-Pierre Hansen et Bernard Thiry. Il est administrateur de différentes sociétés, dont la Sogepa qu'il préside.