Lait contaminé: Lactalis "dément et condamne" de nouvelles "accusations sans fondement"

"Les 8.000 tonnes visées par le Canard Enchaîné ont été fabriquées sur la Tour 2 non objet de la contamination et conditionnées sur un circuit d'ensachage indépendant. Aussi en toute transparence avec les autorités, ces produits n'étaient pas concernés par le retrait/rappel", a indiqué Lactalis dans un communiqué "condamnant fermement" des "accusations sans fondement".

Dans son édition de mercredi le Canard Enchaîné révèle que l'entreprise aurait continué à vendre 8.000 tonnes de lait en poudre sorties de l'usine de Craon (Mayenne) qui a été au coeur d'un scandale de contamination en fin d'année dernière, sur des laits infantiles. Le lait en poudre incriminé était cette fois destiné à des préparations industrielles comme des flans ou des glaces. Lactalis assure que le phénomène de contamination a "toujours été limité à la tour 1" de l'usine qui a été depuis définitivement fermée. La production de lait infantile a repris début juillet dans la tour 2.

Au total, 53 nourrissons identifiés ont été atteints de salmonellose en France fin 2017 après avoir consommé un produit pour enfant produit dans cette usine, un scandale sanitaire dont la gestion a été pilotée au plus haut niveau de l'État. Lactalis a été contraint de rappeler en janvier l'ensemble de la production de lait infantile de cette usine, distribuée dans 83 pays, après la découverte de cette contamination. Après plus de neuf mois d'une vaste enquête préliminaire, le pôle santé publique du parquet de Paris avait ouvert début octobre une information judiciaire contre X pour "tromperie sur les qualités substantielles des marchandises", "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois" et "inexécution par un exploitant du secteur alimentaire de procédures de retrait ou de rappel d'un produit préjudiciable à la santé".

Les salmonelloses sont des intoxications alimentaires allant de la gastroentérite bénigne à des infections plus graves. Elles sont potentiellement plus dangereuses pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou affaiblies.