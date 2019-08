La vente de motorhomes neufs a bondi de 10,75% au cours du premier semestre en Belgique, les ventes de caravanes ayant progressé de 2,83%, selon des chiffres de la DIV.

Durant les 6 premiers mois de l'année, 3.235 motorhomes neufs et 837 caravanes ont été vendus.

Le succès des motorhomes s'explique notamment par les prix pratiqués et les avantages de ce genre de véhicule, selon la Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA). Un motorhome neuf coûte entre 50.000 et 62.000 euros. Pour une caravane, il faut compter 20.000 euros.

Mobicar, la bourse des caravanes et des motorhomes, se tiendra cette année du 3 au 7 octobre à Brussels Expo.