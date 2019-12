La start-up de vélos électriques intelligents Cowboy lance une campagne de financement participatif (crowdfunding), annonce-t-elle mercredi. Son ambition est de récolter plusieurs millions d'euros "pour soutenir ses ambitions en matière de révolution en faveur de la micromobilité".

La campagne aura lieu sur la plateforme Crowdcube à partir du 12 décembre. Avant l'ouverture au public, Cowboy, qui compte tripler ses ventes en 2020, a déjà décroché des investissements de la part d'Index Ventures et de Hardware Club. Dans un premier temps, la start-up ouvrira la participation aux 45.000 membres de sa communauté, avant d'inviter le grand public.

Les fonds récoltés soutiendront ses ambitions en vue de changer les mouvements urbains partout en Europe, en incitant plus de navetteurs à se déplacer à vélo électrique.

L'entreprise a été fondée à Bruxelles en 2017 et, à ce jour, elle a récolté 13,2 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux pour lancer son premier modèle de vélo électrique connecté à l'automne 2018, avant de rapidement vendre la totalité de son stock en Belgique l'année dernière. En 2019, elle s'est implantée en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Autriche, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie et a déjà vendu plus de 5.000 vélos, quintuplant son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier.