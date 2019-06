L'entreprise liégeoise Cefaly Technology, qui fabrique des dispositifs de neuro-modulation externe pour la prévention et le traitement des migraines, est rachetée à hauteur de 80% par le fonds canadien DW Healthcare Partners, a-t-on appris mardi.

"Active sur plusieurs marchés dont les États-Unis, la société connait depuis plusieurs années, une croissance rapide à deux chiffres et affiche une solide rentabilité. Répondre au défi de cette croissance nécessitait de mettre en place des partenariats en vue de renforcer l'activité commerciale et marketing de la société et lui permettre d'asseoir sa pénétration internationale en capturant rapidement le marché potentiel", explique l'entreprise dans un communiqué.

Cefaly a clôturé 2018 avec un chiffre d'affaires de 9,1 millions d'euros et un résultat d'exploitation (ebitda) de 3,2 millions d'euros, doublé par rapport à 2017.

Les deux fondateurs de Cefaly, Pierre Rigaux et Pierre-Yves Muller, conservent 20% du capital et resteront actifs à la fois comme membre du conseil d'administration mais aussi comme consultant pour le développement des nouvelles générations de produits.

DW Healthcare Partners (DWHP) est une société de capital-investissement basée en Ontario, au Canada.