Au cours de l'année écoulée, un quart (24,6%) des entreprises de 10 employés ou plus en Belgique ont reçu des commandes passées via leur site internet ou application. Toutes ou presque (98%) ont enregistré des commandes venant du pays mais la moitié a aussi assuré des commandes provenant de l'Union européenne et 24% hors UE, ressort-il de données publiées par Statbel mardi.

Plus précisément, concernant les entreprises de 50 à 249 employés, un quart d'entre elles ont reçu des commandes en ligne et respectivement la moitié (53%) et près d'un tiers (29%) ont commercé avec des pays de l'Union européenne et hors UE. Presque autant (24%) de plus petites entreprises entre 10 et 49 employés ont reçu des commandes par internet. Elles s'exportent toutefois légèrement moins, note l'office belge de statistique, avec 48% qui ont commercé dans l'UE et 22% en dehors.

Le nombre d'entreprises en Belgique ayant reçu des commandes sur internet est resté stable en 2019 par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, sept entreprises sur 10 sont dotées d'un site qui contient une description des biens et services et une liste de prix (+ 5,3 points de pourcentage par rapport à 2018). Enfin, sept entreprises sur 10 utilisent aussi les réseaux sociaux, une proportion qui atteint neuf sur 10 pour les entreprises d'au moins 250 personnes.