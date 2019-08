Cinquante-cinq patrons flamands ont rédigé une lettre ouverte au monde politique, dans laquelle ils avancent une série de conseils pour réformer la société belge. Certains de ces conseils sortent des sentiers battus et méritent dès lors que nous nous y attardions un peu.

Première remarque générale : il ne s'agit pas du memorandum d'une organisation patronale mais de l'initiative d'un groupe informel, arguant explicitement de son expérience de terrain en matière de processus de transformation. Et comme cela vient de la base - ou d'une base -, on est prêt à parier que le propos sera écouté autrement, de manière moins spontanément clivée, que si les mêmes idées émanaient de la FEB, de l'UWE, de Beci ou du Voka. Parmi les signataires, on retrouve des figures connues, comme Karel De Boeck, l'ancien patron de Dexia, ou les dirigeants de Domo et Soudal.

...