La fréquentation des centres commerciaux en progression en juin par rapport à mai

Les principaux centres commerciaux de Belgique ont vu leur fréquentation progresser de manière sensible au mois de juin par rapport à mai dernier. Il y a ainsi eu 7.429.309 personnes qui en ont arpenté les allées et les magasins, communique lundi le BLSC, le Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers, qui en regroupe les 24 les plus importants.

Docks Bruxsel.