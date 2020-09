Adyen, la fintech néerlandaise, va faire son entrée au sein de l'indice Euro Stoxx 50 qui compile les 50 plus grosses capitalisations boursières de la zone euro.

Une entrée qui signale une reconfiguration du secteur puisqu'elle va de pair avec une sortie de BVBA et de la Société Générale. Dans le même temps, la fintech pèse plus, en termes de capitalisation boursière (42 milliards d'euros), qu'ABN Amro et ING réunis ! En un peu plus de 10 ans, Adyen, qui signifie "recommencer" en surinamien, est devenue le leader du paiement en ligne en Europe au départ d'une plateforme innovante qui permet la connexion avec tous les réseaux. Elle a, entre autres, Facebook, Uber ou Netflix comme clients. En deux ans, son cours de Bourse a été multiplié par six.