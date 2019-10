Un demandeur d'emploi sur deux (49%) considère la culture d'entreprise comme un élément crucial dès la recherche d'un travail, révèle mardi une étude de Stepstone menée en avril et mai 2019 auprès de 5.900 employés et demandeurs d'emploi belges.

Seuls 7% des demandeurs d'emploi sondés trouvent la culture d'entreprise inutile, tandis que les 93% restants l'estiment (très) pertinente. Parmi les principaux facteurs déterminants lors de la recherche d'un emploi figurent le positionnement de l'entreprise par rapport à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, le respect de la vie privée et le travail d'équipe. La communication utilisée dans l'entreprise tient également une place importante lors de la recherche d'un emploi, même si, pour ce dernier point, la différence entre les néerlandophones (60%) et les francophones (40%) est plus marquée.

Si la culture d'entreprise est jugée importante durant le processus de recrutement, elle joue également un rôle croissant dans la carrière d'un employé. Ainsi, 95% des travailleurs ont avoué qu'être en phase avec la culture de leur entreprise était important pour eux, 57% des répondants ont même déclaré que ce point était crucial. Dans les faits cependant, seuls six employés sur 10 (63%) parviennent à se reconnaitre dans la culture de leur entreprise. En revanche, un peu plus de 20% des répondants ont explicitement reconnu ne pas être capables de s'identifier à celle-ci.