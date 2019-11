La croissance des aéroports européens plombée par les faillites de compagnies

Les aéroports européens ont été confrontés en septembre à plusieurs faillites de compagnies aériennes, comme Thomas Cook et Adria Airways. La croissance du nombre de passagers n'a, en conséquence, augmenté que de 2,2% sur base annuelle, soit le plus faible résultat en six ans, souligne vendredi l'organisation sectorielle ACI.