La cotation de l'action FNG a été suspendue lundi matin sur Euronext Bruxelles, a annoncé la FSMA, le gendarme boursier.

"Dans le cadre du contrôle périodique du rapport annuel 2018, le régulateur FSMA a demandé des éclaircissements concernant un certain nombre de transactions qui ont eu lieu en 2018", explique la maison-mère de Brantano et CKS dans un communiqué lundi après-midi. "Étant donné que les informations requises ne peuvent pas encore être fournies en interne, le conseil de surveillance a demandé à la FSMA de suspendre le cours de l'action afin que les documents et les informations nécessaires puissent être recueillis entre-temps et que le marché puisse être pleinement informé." L'action restera donc suspendue jusqu'à ce que FNG SA puisse fournir des informations plus concrètes. FNG SA a l'intention de fournir plus d'informations dans la semaine du 18 mai.