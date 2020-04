La brasserie AB InBev déplace la production de la bière Corona de son pays d'origine, le Mexique, vers le site belge de Jupille, près de Liège. Conséquence de l'interdiction imposée par le gouvernement mexicain à sa filiale Grupo Modelo.

Grupo Modelo, une filiale mexicaine de AB InBev, est contrainte d'arrêter de brasser toutes les bières à partir de dimanche, y compris la Corona, la célèbre bière. La brasserie suit donc la recommandation du gouvernement mexicain, qui considère le secteur comme une activité non essentielle pendant la crise du coronavirus.

La direction d'AB InBev a décidé de transférer la productionà la filiale de Jupille-sur-Meuse (Liège). La réaction du géant de la bière a été rendue possible par la décision récente de commencer à brasser la bière Corona, vieille de 90 ans, à Jupille. L'équipe a déjà été constituée.

Le brassage se fait selon le même procédé qui est utilisé au Mexique depuis neuf décennies, y compris le processus de fermentation et le stockage de la même souche de levure utilisée au Mexique. Corona est exporté dans plus de 125 pays. La demande sur le marché mondial continue de croître à un rythme rapide, avec une croissance constante au cours des quatre dernières années.

Le Corona devient un peu plus belge.

