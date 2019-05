Le baromètre IMD de l'attractivité place la Belgique comme 27e pays le plus compétitif au monde. Le pays oscille depuis 2017 entre la 23e et la 28e place, loin derrière d'autres pays européens au profil économique comparable, relève L'Echo mercredi.

La Belgique est le 27e pays le plus compétitif au monde, d'après le 31e baromètre annuel réalisé par IMD, une école de commerce basée à Lausanne. Le classement comprend 63 pays classés en fonction de 235 indicateurs socio-économiques, fournis pour la Belgique par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). Avec cette 27e place, la Belgique recule d'un rang par rapport à l'an dernier. Depuis 2014, notre pays navigue dans une sorte de statu quo, entre la 23e et la 28e place. C'est-à-dire à bonne distance de pays au profil économique comparable comme la Suisse (4e), les Pays-Bas (6e), l'Irlande (7e) ou le Danemark (8e). Les domaines où la Belgique enregistre les meilleurs scores sont le commerce international (8e rang) et l'enseignement (5e).