La chaîne belge de vêtements E5 Mode a demandé au tribunal des sociétés de Termonde d'entamer la procédure "loi sur la continuité de l'entreprise", annonce-t-elle mercredi. L'entreprise est durement touchée par la crise du coronavirus et ne voit pas d'autre solution que de demander une protection contre ses créanciers.

La chaîne, qui emploie environ 500 personnes, compte 56 magasins en Flandre et 12 en Wallonie. Ceux-ci sont fermés depuis le 16 mars en raison de la crise sanitaire, entraînant une perte de chiffre d'affaires de 12 millions d'euros.

La chaîne indique travailler sur un redémarrage pendant qu'elle sera protégée contre ses créanciers. "L'intention est que E5 Mode poursuive la réorganisation annoncée précédemment en janvier afin de sauvegarder une grande partie de l'emploi total", détaille-t-elle.

L'entreprise avait annoncé en janvier qu'elle se retirait du marché wallon à cause d'un manque de rentabilité. Ces fermetures concernent 41 travailleurs permanents et doit s'étaler d'avril 2020 à 2021, en fonction des contrats de bail.

Les magasins wallons de la chaîne sont situés à Anderlues, Arlon, Ath, Boncelles, Braine-l'Alleud, Champion, Gerpinnes, Huy, Jemeppe-sur-Sambre, Tournai, Verviers et Wavre.

La boutique en ligne d'E5 Mode reste néanmoins ouverte pendant cette procédure judiciaire. Les magasins rouvriront également lorsque les mesures de confinement seront levées, précise l'entreprise.

