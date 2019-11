La Belgique produit 2 kilos de safran par an... à 35.000 euros le kilo!

Surnommée "l'or rouge", l'épice trimillénaire impose sa qualité, ses vertus et... sa culture exigeante justifiant son prix élevé. Autour de 35.000 euros... le kilo! La Belgique en produit deux par an, rapidement écoulés auprès des restaurants, épiciers et particuliers. La récolte d'octobre s'achève mais il reste beaucoup à apprendre sur le pistil magique, à laisser infuser pour dégager ses vérités.

© DR

Safran, qui es-tu ? Né en Crète, il est tiré de la fleur du crocus sativus dont les bulbes sont la base de sa culture partout dans le monde. De la fleur mauve, cueillie uniquement à la main, seuls les longs pistils sont conservés, traités et déshydratés endéans les 24 heures. Ces stigmates rouges doivent précisément perdre 80% de leur poids puis être mis en bocal. Un conditionnement précis pour que l'épice affiche un taux élevé de trois composants : la picocrocine, vecteur du goût ; le safranal, celui de l'arôme ; la crocine pour sa couleur. Si le crocus sativus, du bulbe à sa floraison, est une plante stable et simple (sans pollinisation et sans fruits, il ne se multiplie dans le sol que par division des bulbes) mais sa récolte obligatoirement massive (environ 200 fleurs pour 1 gramme de safran) est exigeante, laborieuse et chronométrée.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×