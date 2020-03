Un peu plus d'un tiers (37%) des postes d'encadrement dans les entreprises de l'Union européenne étaient occupés par des femmes en 2019, selon des chiffres publiés vendredi par l'Office européen des statistiques Eurostat. La Belgique présente un résultat équivalent, mais se trouve à la traîne quant à la présence féminine parmi les cadres supérieurs de ses plus grandes sociétés cotées.

Bien qu'elles constituent environ la moitié des personnes qui travaillent dans l'UE, "les femmes continuent d'être sous-représentées parmi les cadres", souligne Eurostat.

Sur 6,7 millions de cadres européens en 2019, 4,3 millions étaient des hommes (63%).

Parmi les 27 Etats membres de l'UE, seule la Lettonie enregistre une proportion plus importante de cadres femmes que de cadres hommes (53%). Elle est suivie par la Bulgarie (49%), la Pologne (48%), et l'Estonie (46%).

A l'autre extrémité, on retrouve Chypre (19%), le Luxembourg (23%) et le Danemark (27%).

Si l'on se concentre sur les cadres supérieurs, moins d'un cinquième (18%) étaient des femmes en 2019, "ce qui représente néanmoins une augmentation de 8 points de pourcentage" par rapport à 2012 (10%).

La Belgique présente un bilan équivalent à celui de l'UE concernant les postes d'encadrement en général, avec 37% de femmes en 2018. Elle monte sur le podium quant aux femmes dans les conseils d'administration des plus grandes sociétés cotées en 2019 avec 36%, mais se trouve en queue de peloton concernant les femmes cadres supérieurs de ces mêmes sociétés (13%).

Bien qu'elles constituent environ la moitié des personnes qui travaillent dans l'UE, "les femmes continuent d'être sous-représentées parmi les cadres", souligne Eurostat. Sur 6,7 millions de cadres européens en 2019, 4,3 millions étaient des hommes (63%). Parmi les 27 Etats membres de l'UE, seule la Lettonie enregistre une proportion plus importante de cadres femmes que de cadres hommes (53%). Elle est suivie par la Bulgarie (49%), la Pologne (48%), et l'Estonie (46%). A l'autre extrémité, on retrouve Chypre (19%), le Luxembourg (23%) et le Danemark (27%). Si l'on se concentre sur les cadres supérieurs, moins d'un cinquième (18%) étaient des femmes en 2019, "ce qui représente néanmoins une augmentation de 8 points de pourcentage" par rapport à 2012 (10%). La Belgique présente un bilan équivalent à celui de l'UE concernant les postes d'encadrement en général, avec 37% de femmes en 2018. Elle monte sur le podium quant aux femmes dans les conseils d'administration des plus grandes sociétés cotées en 2019 avec 36%, mais se trouve en queue de peloton concernant les femmes cadres supérieurs de ces mêmes sociétés (13%).