opinion

"L'intelligence ne nous rend pas toujours plus intelligent"

Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant

"Si l'expérience était d'une quelconque utilité, passé 40 ans, on ne s'enrhumerait plus." Voilà comment un humoriste règle son compte à l'expérience, cette valeur tant vantée par la sagesse populaire. Parmi les autres règles non écrites du bon sens commun (et qui, à ce titre, nous apparaissent comme naturelles), il y a aussi l'idée communément admise qu'une grande intelligence va de pair avec une meilleure appréhension de la réalité. Que de grandes capacités intellectuelles nous prémuniraient naturellement contre les erreurs de jugement et les perceptions faussées de la réalité.

Il semble que ce soit pourtant une illusion supplémentaire fournie par notre généreuse doxa. C'est ce que démontre le journaliste scientifique du Guardian, David Robson, dans son livre The Intelligence Trap ( Le piège de l'intelligence). Il y montre que non seulement les individus réputés supérieurement intelligents peuvent commettre des erreurs - errare humanum est, après tout - mais qu'ils sont enclins à en effectuer davantage que la moyenne des mortels. Et de plus grosses. Il emprunte l'image de la voiture : plus elle en a sous le capot, plus elle de chances de finir dans le ravin à la moindre faute de pilotage. Avec ce constat un brin paradoxal : ce n'est pas " en dépit " de leur grande intelligence que les individus intelligents se trompent, m...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×