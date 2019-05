Le conseil d'administration de l'intercommunale IDEA a acté mercredi l'extinction du droit de préférence pour le site convoité par l'entreprise Clarebout à Frameries.

Le conseil d'administration a indiqué mercredi qu'il considérait "le site de Frameries comme étant inapproprié au développement du projet Clarebout". Le droit de préférence pour le site convoité par l'entreprise Clarebout, spécialisée dans le conditionnement de pommes de terre, a été levé mercredi par le conseil d'administration de l'IDEA. Ce droit écartait notamment tout autre acquéreur potentiel.

"Le conseil d'administration d'IDEA va notifier à la société 'CL Warneton' (Groupe Clarebout) l'extinction du droit de préférence par l'absence de demande de renouvellement de celui-ci, telle que prévue par l'article 4 du règlement des droits de préférence signé par l'entreprise", a indiqué l'intercommunale dans un communiqué.

Le conseil d'administration de l'IDEA a également mandaté la directrice générale, Caroline Decamps, ainsi que les services d'IDEA pour poursuivre l'étude des sites alternatifs pour Clarebout.

Le projet d'implantation d'une méga-usine de production de frites surgelées dans le zoning de Frameries a connu beaucoup de rebondissements après la forte mobilisation des riverains du futur site, opposés au projet. Pour ces riverains, le site choisi n'est pas adapté pour l'implantation de l'usine, qui, selon eux, provoquerait de nombreuses nuisances.

La société Clarebout est présente dans le zoning de Frameries depuis 2016 avec des grands hangars de stockage de pommes de terre. Un permis a, par ailleurs, été octroyé à l'entreprise flamande pour construire dans le même zoning des frigos de conservation de frites. Une option sur 16 hectares avait été ouverte par l'IDEA pour l'implantation d'une usine de production de frites surgelées et autre produits dérivés de la pomme de terre.

Clarebout, établie à Nieuwkerke en Flandre occidentale et à Warneton, a indiqué mercredi qu'elle allait examiner attentivement la décision d'IDEA, avec ses juristes, et étudier les différentes actions à entreprendre. Une étude de faisabilité du projet est en cours depuis janvier, précise-t-on chez Clarebout. "Nous espérons que cette étude sera prête d'ici l'été et que l'ensemble des faits objectifs pourront être présentés à tous", indique une porte-parole.