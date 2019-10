D'habitude, le magnat du gaz et homme le plus riche de Russie Leonid Mikhelson s'affiche avec Vladimir Poutine. Mais c'est avec le "starchitecte" italien Renzo Piano qu'il a paradé mardi entre les murs de son futur centre d'art au coeur de Moscou.

Le centre ouvrira ses portes en septembre 2020 dans une centrale électrique désaffectée située à un jet de pierre du Kremlin, a annoncé en grande pompe M. Mikhelson au cours d'une conférence de presse.

Lundi, il avait visité le site aux allures de cathédrale, le frêle architecte de 82 ans pendu à son bras et accompagné de sa fille, Viktoria Mikhelson. C'est d'après cette dernière que le magnat du gaz a nommé sa fondation VAC, créée en 2009 et établie à Moscou et Venise.

"Lorsque nous avons visité ce site, avec Léonid, je lui ai dit qu'il fallait qu'il achète tous les bâtiments autour pour les démolir afin de laisser la lumière envahir les lieux et il l'a fait", a raconté Renzo Piano, assurant que "le propriétaire est un type bien".

Située sur une île de la Moskova, le lieu conservera l'architecture de la centrale de l'époque et en fera un espace d'expositions pouvant être traversé par les passants, forêt de bouleaux comprise.

Leonid Mikhelson a fait fortune dans le gaz. Fondateur et patron de Novatek, le premier groupe gazier privé de Russie, il est également actionnaire du numéro un russe de la pétrochimie Sibur. Selon le classement Forbes 2019, sa fortune évaluée à 27,3 milliards de dollars est la plus grosse de Russie.

Le groupe Novatek est sous sanctions sectorielles américaines depuis 2014 et l'annexion par la Russie de la péninsule de Crimée.

Si Leonid Mikhelson n'est pas personnellement sanctionné, son nom figure néanmoins sur une liste établie en 2018 par les Etats-Unis de figures politiques et économiques jugées proches du président Poutine.

Interrogé sur le coût du projet, le milliardaire a répondu que c'était "le double de ce que je prévoyais initialement", sans en préciser le montant.