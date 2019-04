Avec Paris-Roubaix dimanche passé, s'est terminée la saison des pavés dans le calendrier des courses cyclistes. Mais d'où viennent exactement ces drôles de petits cubes ?

De la pierre bleue au porphyre

Les pavés sont des produits naturels, alors que les clinkers que l'on rencontre souvent sur nos terrasses ou nos entrées de garage sont faits de ciment, de sable et de gravier. " On recense trois principaux types de matériaux de pavements, nous explique Peter Maris, de Maris Natuursteen, une entreprise de pavage de la province d'Anvers. Il y a tout d'abord la pierre bleue, essentiellement utilisée en dalles et bordures. Vient ensuite le grès, roche sédimentaire de couleur brune en provenance des Ardennes. Enfin, le porphyre, une roche d'origine magmatique comparable au granit. " C'est cette roche, particulièrement dure, qui a principalement été utilisée pour paver nos belges chaussées et les fameuses routes de " l'enfer ...