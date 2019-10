Après 20 ans à la tête de la boîte informatique qu'il a créée et qui vient d'être élue "Entreprise de l'Année", Salvatore Curaba cède son poste à deux de ses directeurs. Ceux-ci misent sur l'international et la diversification sectorielle pour doubler la taille de l'entreprise en cinq ans.

"Avant, j'avais un grand bureau en haut. Maintenant, j'en ai un petit en bas et ils m'ont dit que bientôt je n'aurais plus de bureau ", s'amuse Salvatore Curaba qui nous reçoit à Nivelles, dans les locaux d'Easi, presque 20 ans jour pour jour après le lancement de sa société. C'est cette date symbolique d'anniversaire qu'il a choisie pour annoncer qu'il quittait son poste de CEO. Il y sera remplacé par un duo de jeunes CEO : Thomas Van Eeckhout et Jean-François Herremans. Ces deux membres du comité de direction totalisent, à deux, près de 30 ans d'expérience dans cette entreprise qui propose aux sociétés de 150 à 500 personnes des logiciels de comptabilité et de gestion financière, un service cloud, des infrastructures IT, etc.

