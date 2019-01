L'architecte de Géoroute quitte Bpost

Kurt Pierloot a entre autres été l'architecte de GéoRoute et a ainsi optimisé les tournées postales. Sous sa direction, l'organisation opérationnelle de Bpost a subi une profonde transformation. "Ensuite, il a pris la direction des activités paquets en Belgique et des services logistiques pour l'e-commerce à l'échelle mondiale. C'est entre autres à lui qu'on doit l'impressionnante croissance du nombre de paquets nationaux et l'expansion de Bpost au niveau international. Depuis l'an dernier, Kurt Pierloot est à la tête des activités belges Mail & Retail, soit les réseaux opérationnel et commercial de Bpost", explique l'entreprise publique dans un communiqué.

Henri de Romrée, 43 ans, l'actuel directeur financier de Bpost, reprendra le rôle de Kurt Pierloot tandis que Baudouin de Hepcée occupera ad interim la fonction de directeur financier.