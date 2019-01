L"Akademik Lomonosov", cette "centrale nucléaire" flottante qui se dirige vers l'Arctique

Peu de temps après la fin de l'hiver, un navire unique en son genre, l' Akademik Lomonosov, sera remorqué à travers les eaux de l'Arctique et jettera l'ancre au large de la Sibérie orientale, à Pevek, la ville la plus septentrionale de Russie. Avant la fin de l'année, si tout se passe bien, les deux réacteurs nucléaires installés à son bord seront allumés et produiront de l'électricité pour le réseau électrique local.

...