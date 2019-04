Konligo, le stand réutilisable de salon en salon

Bastien Pechon Journaliste

Pour attirer de futurs partenaires et clients, les exposants des salons et foires rivalisent d'imagination. Ces stands sont parfois utilisés quelques jours à peine, puis détruits à la fin de l'événement. Une spin-off de la VUB a conçu une structure réutilisable et made in Belgium.

