Version bodybuildée de la Choupette de Disney, Juliet, une Coccinelle un peu particulière, a fait le buzz sur le circuit de Spa. D'une valeur de 900.000 euros, ce bolide imaginé et créé en Belgique est un projet qui combine performance, business et marketing.

Ne l'appelez surtout pas Choupette. Son prénom à elle, c'est Juliet ! Et même si elle ressemble à l'héroïne du film Un amour de coccinelle sorti en 1969, son histoire n'a rien à voir. Ou presque. Juliet, c'est une Choupette belge bodybuildée. Elle n'est pas née dans les studios du géant américain il y a 50 ans mais il y à peine quatre mois dans la tête de Pascal Witmeur, ancien pilote de course belge et crack du marketing. L'homme n'en est d'ailleurs, pas à son premier " coup " dans l'univers du sport automobile ( lire l'encadré " 4 autres 'coups' de Pascal Witmeur à Spa). Celui qui totalise 28 participations aux 24 Heures de Spa-Francorchamps et huit aux 24 Heures du Mans baigne dans l'univers de l'autotombile depuis des années. Aussi lui est-il venu l'idée (un peu folle) de faire rouler une " Cox " (comprenez une Coccinelle VW) aux Total 24 Heures de Spa. Mais " les règles sont évidemment super strictes pour faire entrer un véhicule sur un tel circuit international, précise le géniteur de Juliet. Pas question de rouler avec une voiture de ville, ni même un bolide qui ne réponde pas à un cahier des charges technique et sportif bien défini. "

