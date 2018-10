Joan Condijts quitte la rédaction en chef de L'Echo pour lancer un nouveau média

Le départ de Joan Condijts est immédiat. La direction de la rédaction a dès lors déjà entamé la recherche de son remplaçant et espère pouvoir présenter une nouvelle organisation rédactionnelle d'ici décembre. D'ici là, L'Echo sera dirigé par les rédacteurs-en-chef adjoints Anne-Sophie Bailly et Serge Quoidbach.

Martin Buxant continuera, lui, à faire des interviews politiques et rédigera une colonne hebdomadaire pour le journal. Il ne sera par contre plus présent à la rédaction de façon régulière. Il devient le rédacteur en chef de LN24. "Les News 24" sera un média vidéo en ligne qui devrait, à terme, compter sur un peu plus d'une quarantaine de personnes. Son ambition est "d'apporter un regard neuf et de qualité sur l'actualité, à travers plusieurs canaux de diffusion audiovisuels et digitaux".