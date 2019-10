Jean-François Kahn et Philippe Delusinne: le journaliste français face au CEO de RTL Belgique

Le journaliste et essayiste français face au CEO de RTL Belgique. A l'invitation de "Trends-Tendances", Jean-François Kahn et Philippe Delusinne ont accepté de croiser les couverts et de débattre sur l'avenir des médias.

© Hatim Kaghat (BelgaImage)

L'homme est infatigable. A 81 ans, Jean-François Kahn ne cesse de multiplier les conférences et les débats sur les plateaux de télévision. Fondateur des magazines L'Evénement du Jeudi et Marianne, le journaliste compte aussi une quarantaine d'essais à son actif et s'apprête à livrer son tout nouvel ouvrage dans quelques semaines à peine.

