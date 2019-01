Jaguar Land Rover va supprimer 5.000 emplois au Royaume-Uni

Le groupe, qui emploie plus de 40.000 personnes au Royaume-Uni, n'était pas immédiatement joignable par l'AFP. Selon la BBC, ces suppressions d'emplois font partie d'un plan de réduction des coûts de 2,5 milliards de livres (2,8 milliards d'euros) et seront annoncées jeudi. Elles viseront principalement des postes dans les services administratifs, de marketing et de direction, mais le personnel de production devrait également être touché.

Ces coupes claires sont une résultante d'une chute des ventes en Chine et de celles des véhicules diesel, ainsi que des inquiétudes sur la compétitivité britannique après le Brexit, prévu fin mars, indique la BBC en citant des sources internes au groupe, sans les nommer. En juillet 2018, le constructeur automobile avait menacé de réduire ses dépenses au Royaume-Uni en cas de Brexit dur, un scénario mis en avant par le gouvernement qui peine à convaincre les députés britanniques d'adopter l'accord de divorce négocié avec l'Union européenne.