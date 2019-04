Prendre un repas, c'est se nourrir, mais aussi tisser des relations. Mais le capitalisme a commencé discréditer la nourriture. Aujourd'hui, il nous faut retrouver le sens du repas, Mais aussi répondre à un vaste défi démographique. Comment allons-nous nourrir 10 milliards de personnes en 2050 ?

Ancien professeur d'économie et sherpa de François Mitterrand, Jacques Attali est un aussi auteur prolixe à la curiosité infatigable. Il a écrit des biographies (Pascal, Diderot, Gandhi, Siegmund Warburg, etc.), des romans (La vie éternelle, Il viendra, La confrérie des éveillés ou le tout récent Meurtres en toute intelligence), des pièces de théâtre, des mémoires (Verbatim I, II, III) et une multitude d'essais.

...