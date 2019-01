"Jack", l'expression du Tennessee

"If you only know Jack, you don't know George ". Même George Dickel, le principal et quasi unique concurrent de Jack Daniel's sur le segment du Tennessee whiskey, se sert de Jack Daniel's dans sa publicité. Disponible dans tous les bars du monde, le Black Label Old N°7, reconnaissable à sa bouteille carrée emblématique lancée en 1895, fait partie de la culture populaire américaine. On recense ainsi une bonne vingtaine de chansons faisant référence à cette marque, tandis que Lemmy Kilmister, le chanteur de Motörhead disparu en 2015, se vantait d'en avoir bu une bouteille par jour pendant 38 ans !

