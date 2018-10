Izy, le low-cost de Thalys, passe le cap du millionième voyageur

Izy a été lancée le 3 avril 2016 et a depuis lors séduit 1 million de personnes. Cette offre low-cost propose des solutions de voyage rapide et à petit prix, avec des billets accessibles dès 19 euros et ne pouvant dépasser les 59 euros. Des billets sans garantie de place assise sont en outre disponibles à 10 euros. Il est également possible d'acheter un ticket "strapontins" pour 15 euros.

Le trajet est lui de 2h15, au lieu d'1h22 avec le Thalys classique et 3 heures en voiture.

L'été dernier, les trains verts et violets avaient enregistré une hausse de 17% de leurs voyageurs par rapport à juillet-août 2017.

"Avec le franchissement de ce cap du millionième voyageur, Izy a réussi avec brio son pari face à la concurrence de la route dont le bilan carbone est 8 fois plus élevé", se réjouit Agnès Ogier, administratrice déléguée de Thalys.