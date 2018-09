Isabelle Kocher, CEO d'Engie: "Electrabel n'y est pour rien"

Dans la tourmente. Après avoir découvert que le béton des plafonds des bunkers de Tihange 3 et de Doel 3 s'effritait, Electrabel a constaté le même type de dégâts sur les bunkers de Tihange 2 et Doel 4. Bien que situées dans la partie non nucléaire des centrales, ces anomalies rendent ces réacteurs indisponibles à l'approche de l'hiver. Une situation particulièrement critique au mois de novembre, notre pays ne comptant qu'un réacteur disponible sur 7.