Le patron de la Brussels Hotels Association (BHA), Yves Fonck, demande un traitement équitable pour le secteur hôtelier touché de plein fouet par la crise sanitaire.

Vous vous dites en colère

Oui, nous sommes en colère car les hôtels, à l'inverse des restaurants et cafés, n'ont jamais été obligés de fermer, mais ils sont quasiment tous vides. Depuis le confinement, ils ont perdu au moins 90% de leur chiffre d'affaires chaque mois. Dans HORECA, il y a bien le "HO" de hôtels, et pourtant, nous nous sentons complètement oubliés. Nous subissons des pertes de l'ordre de -87% depuis janvier. Avec l'assouplissement des mesures en juin, juillet et août, les restaurants se sont à nouveau remplis, mais les hôtels sont restés vides. La crise a des conséquences terribles sur le tourisme et sur les voyages d'affaires. Nous pensions pouvoir retrouver une occupation de 40 à 50% en septembre pour l'ensemble du secteur en région bruxelloise, ce qui n'a jamais pu être atteint en raison de la deuxième vague du virus. La même tendance s'observe dans les autres grandes villes du pays. La perte pourrait même atteindre 95% en octobre. C'est dramatique !Nous n'avons pas de réponse claire sur ces aides. Nous voulons a minima être considérés sur le même pied d'égalité que les restaurants et les cafés et pouvoir bénéficier des aides pour les hôtels qui sont fermés de facto tout comme pour ceux qui restent ouverts mais sont vides. La crise que nous traversons est longue, elle dure depuis 7 mois. Nous n'avons aucune perspective et nous continuons à avoir des frais fixes importants. De mi-mars à aout, sur les 160 hôtels à Bruxelles, la moitué était fermé. 80% de nos travailleurs sont en chômage technique. Ces indépendants pourront-ils bénéficier du droit passerelle et du pécule de fin d'année ? Même si les hôtels restent ouverts, ils encaissent 95% d'activité en moins. Ils sont peu aidés: ils n'ont pu compter jusqu'ici que sur une compensation régionale de 200 euros par chambre et par mois, que nous saluons. Cette somme ne leur a pas encore été versée.En effet, mais vu le peu de nuitées, cette mesure n'a pas beaucoup d'impact. Il faut lever le malentendu qui laisse croire que si les hôtels dépendent d'une grande chaine comme Mercure ou Radisson, ils vont mieux s'en sortir. La plupart des hôtels à Bruxelles sont indépendants et ne sont pas soutenus financièrement par la chaine dont ils arborent le logo. Oui, s'il faut passer par la fermeture pour bénéficier des aides. Nous dénonçons ce traitement inéquitable dans le secteur. Pour nous, c'est la double peine. Nous voulons mettre ce débat sur la table. Octroyons à tous les hôtels les mêmes mesures de soutien que les bars et restaurants. Il est illogique que les aides n'aillent qu'aux établissements obligés de fermer. La question ne s'est pas encore posée concrètement mais, c'est tout à fait possible. Certains hôtels ont déjà été réquisitionnés lors de la première vague pour accueillir des patients mais aussi du personnel soignant qui devaient restés en quarantaine de leurs proches. On est prêts à accueillir des patients qui ne peuvent plus restés à l'hôpital mais qui doivent encore recevoir des soins ou ceux qui attendent d'être pris en charge, si la région de Bruxelles nous le demande.