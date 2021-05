Voici les assouplissements, entre autres pour l'horeca et le télétravail, annoncés par le codeco de ce mardi 11 mai.

Dès le 9 juin, les employés seront autorisés, sur base volontaire, à se rendre sur leur lieu de travail une fois par semaine. 20% du personnel pourra être présent en même temps. Pour les PME, cette proportion devrait être de 50%. À partir du 1er juillet, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais "fortement recommandé" .

💬 Sur ma proposition, le télétravailleur pourra retrouver le chemin du travail un jour par semaine, s’il le désire ! Une bouffée d’oxygène prise en Comité de concertation. Il était temps de donner un peu d’air aux travailleurs isolés qui ont besoin de contacts sociaux ! #CODECO pic.twitter.com/2m8ONcckQ4 — Pierre-Yves Dermagne (@PYDermagne) May 11, 2021

Fermeture des terrasses à 23h30, dès le 9 juin

Ce début du mois de juin sera également être le moment tant attendu pour la réouverture complète de l'horeca. Avec un protocole strict à la clé, notamment les bulles sociales de quatre personnes à table (plus, si membre de la même famille), des plexiglas obligatoires, le respect de la distanciation sociale et une fermeture à l'intérieur actée à 22 heures. La fermeture des terrasses sera à 23h30 à partir du 9 juin, selon LN24.

Shopping

Le 1er juillet, les restrictions sur les courses en magasin seront levées. Actuellement, elles sont autorisées à deux personnes de la même bulle et pour une durée maximum de 30 minutes.

Cinémas, théâtres, et fitness

Les fêtes foraines, les casinos, les bowlings, les fitness, les cinémas, et les théâtres rouvriront leurs portes le 9 juin.

En septembre-octobre, on pourrait revenir à la normale, a souligne Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre fédéral de la Santé. Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a évoqué lui aussi cette perspective, sur LN24. "Cela ne veut pas dire que le virus aura disparu, on aura toujours le risque de petites vagues, mais un enjeu est fondamental: la vaccination. D'ici septembre, on pourrait être revenu à la normale."

