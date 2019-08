Le fabricant de jouets américain Hasbro a annoncé jeudi l'acquisition pour 4 milliards de dollars d'Entertainment One. Cette dernière entreprise est l'inventeur de Peppa Pig, la petite cochonne à l'accent britannique qui adore sauter dans les flaques de boue.

La transaction sera entièrement en liquide et les actionnaires d'Entertainment One vont toucher 5,60 livres par action, précise un communiqué de Hasbro. Outre Peppa Pig, dont le dessin animé est un succès mondial, l'acquisition d'Entertainment One permet à Hasbro de mettre la main sur un autre dessin animé à grand succès, PJ Masks.

"L'achat de ces marques, qui sont extrêmement rentables et traduisibles en produits dérivés, est une occasion de croissance stratégique pour Hasbro", explique le communiqué. Peppa Pig s'est diversifiée dans de nouvelles sources de revenus profitables permettant de poursuivre sur la voie du succès, souligne Hasbro.