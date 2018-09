Haier, ce géant chinois qui veut conquérir l'Europe

Haier. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pour cause : le fabricant chinois d'électroménager ne détient à ce jour que 2,3 % de parts de marché sur le Vieux Continent, loin derrière les grands acteurs du secteur ( voir notre graphique " Haier encore le Petit Poucet en Europe " plus bas). Celui qui affiche fièrement sa place de numéro 1 mondial du gros électroménager (14,2 % de parts de marché en volume) entend toutefois mettre les bouchées doubles en Europe.

...