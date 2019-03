Grève chez Skeyes: le point sur les perturbations dans les différents aéroports belges

"Des actions ont lieu de 6h00 à 09h00 à Charleroi, de 06h30 à 08h30 à Anvers, de 07h15 à 09h15 à Ostende et de 10h00 à 15h00 à Liège", précisait en début de matinée Dominique Dehaene, porte-parole de Skeyes, gestionnaire de l'espace aérien belge.

A l'aéroport de Charleroi, les vols (départs) prévus tôt en journée ont dès lors été retardés jusqu'à 09h00 au moins. Deux vols à l'arrivée ont été retardés quelque peu.

Les perturbations concernent également Brussels Airport. Ce sont tout d'abord les arrivées qui ont été touchées jeudi matin, avec une limitation de capacité à 20 vols par heure en vigueur jusque 14h00. Or durant l'heure de pointe matinale, il y avait de nombreux avions qui devaient se poser à Zaventem.

L'impact s'est donc surtout fait ressentir aux alentours de 8h00, explique-t-on à l'aéroport bruxellois. Les problèmes concernent à présent davantage les départs. La capacité y est limitée à 15 vols par heure, en raison du manque de personnel chez Skeyes. Cela occasionne plus de retards car une trentaine d'avions prennent normalement les airs par heure vers 10h00. Seule la moitié environ a donc pu décoller. Si la tranche 12h00-14h00 est plus creuse, il y aura à nouveau une vingtaine d'appareils au départ à partir de 15h00. Et Brussels Airport n'a pour le moment aucune vue sur ce que sera la situation chez Skeyes au-delà de cette heure-là. Ces actions à Zaventem ont d'importantes conséquences pour Brussels Airlines.

"Nos vols connaissent actuellement des retards allant de 30 minutes à 2h30 mais la plupart d'entre eux se dirigent vers les 2h30", constate Kim Daenen, porte-parole de la compagnie. Toutes les liaisons intercontinentales sont touchées et de nombreuses connexions à Brussels Airport sont manquées pour les passagers.

La principale société active à l'aéroport bruxellois rappelle que ces actions chez Skeyes ont des conséquences pour l'ensemble du secteur. Les tensions sociales y sont dues au mécontentement du personnel concernant plusieurs dossiers. Les points de friction tournent notamment autour des demandes d'interruption de carrière, les nominations et les primes mais aussi d'un nouveau centre de formation du personnel sur le site de Steenokkerzeel, juste à côté de Brussels Airport.