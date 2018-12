Google investit un milliard de dollars dans un nouveau "campus" à New York

Le groupe va acquérir en leasing plusieurs immeubles de bureaux qui seront partie intégrante de son futur "campus", d'une surface de 160.000 mètres carrés, a annoncé sa directrice financière Ruth Porat dans un communiqué.

Le nouveau complexe, situé près de la rivière Hudson, entrera en service début 2020 sous le nom de "Google Hudson Square", a-t-elle précisé. Alphabet avait déjà annoncé en février avoir racheté le complexe immobilier Chelsea Market pour la somme de 2,4 milliards d'euros, ce qui va le conduire à libérer ses actuels locaux situés sur le Pier 57, le long de l'Hudson.

Le géant de l'internet, dont le siège est à San Francisco (Californie), emploie 7.000 personnes à New York, sur un total de 94.400 employés. "Avec ces deux investissements récents, Google Chelsea et Google Hudson, nous serons en capacité de plus que doubler le nombre de nos collaborateurs à New York dans les dix ans à venir", a ajouté M. Porat.