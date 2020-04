La société d'investissement Gimv va verser un dividende stable de 2,5 euros par action, a-t-elle annoncé mercredi dans un "trading update" relatif aux conséquences de la pandémie sur ses résultats annuels 2019-2020.

Gimv communiquera ses résultats annuels détaillés pour son exercice décalé (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) le 20 mai.

Mais d'ici là, la société précise déjà que son portefeuille a enregistré une performance opérationnelle forte en 2019 et au début de 2020. Les choses se sont toutefois gâtées par la suite, avec l'émergence du nouveau coronavirus et la débâcle boursière généralisée que la pandémie a entraînée durant le mois de mars. La chute des cours boursiers a eu un "impact très négatif" sur le résultat latent du portefeuille de Gimv lors du dernier trimestre (terminé le 31 mars), et ce résultat du portefeuille pourrait être négatif de 10% sur l'ensemble de l'exercice.

Gimv indique toutefois avoir un bilan solide et une "position de liquidités" d'environ 370 millions d'euros, auxquels s'ajoutent plus de 200 millions d'euros de lignes de crédits non utilisées.

