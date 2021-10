Au sein du groupe Hyundai-Kia, il y a la marque Ioniq dédiée aux véhicules électriques, mais aussi l'enseigne Genesis qui se veut plus chic, voire premium, et prépare actuellement son lancement en Europe.

Genesis se lancera aussi dans l'électrique, avec ce GV60, un crossover qui mélange les traits du SUV et du coupé. Certains y verront un petit air de Tesla Model Y, qui est d'ailleurs une concurrente directe. On remarque que les poignées de portes sont encastrées et que les rétros extérieurs sont remplacés par des caméras, comme sur une Audi e-Tron ou une Honda e. Le modèle repose sur la plateforme des Ioniq 5 et Kia EV6. Genesis n'a encore donné aucune info technique, mais on devrait logiquement retrouver les ensembles moteur/boîte de l'Ioniq 5, avec une batterie allant jusqu'à 73 kWh, offrant jusqu'à 485 km d'autonomie officielle et pouvant se recharger jusqu'à 220 kW en courant continu. Aucune date précise de commercialisation n'a pour l'instant été annoncée.

© PG

