Gazelles Namur 2019 Moyennes entreprises - Castel de Pont-à-Lesse, la vie de château

L'origine du château remonte au début du 19e siècle. C'est le propriétaire du château de Walzin qui l'aurait fait bâtir pour sa maîtresse. Il est alors appelé château de Lesse et se compose d'un bâtiment principal et d'une tour. Il va appartenir à divers particuliers avant d'être acheté au sortir de la Seconde Guerre mondiale par la Centrale des métallos liégeois de la FGTB. C'est l'époque où divers organismes et institutions font l'acquisition de biens immobiliers qu'ils transforment en centres de loisirs et de vacances destinés à leurs membres tant à la mer qu'en Ardenne. En 2005, le bâtiment est fermé pour neuf mois durant lesquels il subit une profonde rénovation avec la construction de salles de réunion ainsi que d'un nouveau restaurant. Après une longue période sous l'enseigne Mercure, il intègre la marque Best Western pendant cinq ans. Il la quittera en 2015 pour voler de ses propres ailes. Avec succès.

Cadre d'entreprises

Le Castel de Pont-à-Lesse dispose d'un hôtel comprenant 91 chambres dont une bonne partie avec vue sur un domaine qui s'étend sur 25 hectares, dont 20 classés Natura 2000. " En matière d'essences, le parc est extrêmement varié, explique Johan De Turck, directeur général. On y retrouve notamment une trentaine d'arbres remarquables dont six séquoias. Par ailleurs, nous avons également des rochers d'escalade où est installée la plus longue via ferrata de Belgique. " Situé dans l'entité de Dinant, dont il est distant de quelques kilomètres, et à proximité de la Lesse et de ses kayaks, le Castel de Pont-à-Lesse offre un cadre agréable aux entreprises qui souhaitent y organiser réunions, séminaires, team buildings et autres incentives. " Nous disposons de 14 salles modulables et polyvalentes. Elles peuvent accueillir aussi bien des réunions en petits comités que des congrès de plus grande envergure ", ajoute le directeur général. Outre les entreprises qui représentent 50% du chiffre d'affaires qui s'élevait à 3,5 millions d'euros en 2017 (contre 2,4 en 2013), le domaine accueille également une clientèle de particuliers, belges pour les deux tiers.

Bouche à oreille

Le tiers restant se compose essentiellement de Néerlandais et de Français mais le Castel reçoit des visiteurs du monde entier. " D'une part, avec le tourisme lié à la Seconde Guerre mondiale et à la bataille des Ardennes qui attire des Canadiens, Néo-Zélandais, Américains, etc. et, d'autre part, avec l'organisation d'événements liés au monde de l'automobile, précise Johan De Turck. Des amateurs de voitures de collection se rassemblent régulièrement chez nous durant l'été et louent l'ensemble de l'hôtel pour une semaine. Nous disposons d'un parking sécurisé et la région offre de belles balades. En 2020, nous accueillerons ainsi une réunion de passionnés de Bugatti qui viendront du monde entier. " L'hôtel met également régulièrement ses salles à disposition pour l'organisation d'événements familiaux tels que mariages, anniversaires, etc. Par ailleurs, il reçoit régulièrement dans ses murs des équipes de films tournés dans la région. La notoriété du Castel est le fruit du bouche à oreille, et " le client professionnel devient souvent un client privé par la suite et vice-versa ", conclut le directeur général.