GAZELLES HAINAUT 2019 PETITES ENTREPRISES: Dream Hotel, lieu d'exception

Le Dream Hotel va bientôt fêter ses six ans. C'est en mai 2013 que cet établissement quatre étoiles a officiellement ouvert ses portes dans la cité du Doudou. "Les travaux ont débuté fin décembre 2011, rappelle Aldo Santoro, entrepreneur louviérois actif dans le secteur de l'horeca avec notamment l'hôtel Tristar ou encore la Dolce Vita, tous deux sis à La Louvière. En un an et demi, nous avons transformé une ancienne chapelle en un hôtel quatre étoiles qui comprend aujourd'hui 62 chambres ainsi qu'un restaurant, une brasserie et un bar, sans oublier un espace bien-être. Ce projet s'est inscrit dans le cadre de Mons 2015 (capitale européenne de la culture). Nous nous sommes fait connaître à l'occasion de cet événement et avons fidélisé ainsi une clientèle."

Le Dream Hotel s'adresse aux touristes mais également aux hommes d'affaires. De ce point de vue, il est idéalement situé dans une région où les entreprises et les Gazelles ne manquent pas. Ce nouvel écrin de charme au coeur de Mons n'a pas laissé insensible le groupe Martin's Hotels qui a fait des lieux d'exception sa marque de fabrique.

Retour aux sources

Depuis le début de ce mois, le Dream Hotel a en effet rejoint le groupe Martin's Hotels. C'est en 1985 que le premier Martin's Hotel, le Château du Lac à Genval, a été ouvert. En une trentaine d'années, le groupe s'est étoffé et compte aujourd'hui 14 hôtels (Dream Hotel compris) répartis à Bruxelles, en Wallonie (Genval, Louvain-la-Neuve, Mons, Tubize, Waterloo) et en Flandre (Bilzen, Bruges, Louvain, Malines).

A Mons, c'est dans une église de style néogothique construite en 1851 par les Pères Rédemptoristes que le Dream Hotel a pris place. Le bâtiment a servi de refuge aux Soeurs Augustines de l'abbaye de Belian avant d'être transformé en chapelle puis finalement métamorphosé en hôtel mêlant héritage du passé et confort moderne. Ainsi, les voûtes gothiques, la rosace et les colonnes ont été restaurées et confèrent à l'ensemble son cachet original.

Chaque chambre est différente et se décline dans de multiples thématiques 100% belges. Pointons notamment la chambre "Carnaval de Binche" avec ses tables de nuit en forme de tambour agrémentées de sabots et d'oranges en guise d'éclairages.

L'ajout du Dream Hotel permet au groupe hôtelier de s'implanter dans la province du Hainaut. C'est également un retour aux sources pour le CEO du groupe, John Martin, qui a passé son enfance au Roeulx où ses grands-parents maternels possédaient une ferme.

Outre l'hôtel proprement dit, le Dream s'inscrit également dans la gastronomie locale avec son restaurant O Mezzo où l'on retrouve au piano le chef Pierino Giovanditti qui a fait ses classes au Trente Rue de La Paille, la Maison du Boeuf, la Villa Lorraine, le Pigeon Noir et la Maison du Cygne.

Last but not least, le Dream Hotel veille également au bien-être de sa clientèle et dispose d'un espace à cet effet avec une salle de fitness, un hammam, un sauna et jacuzzi, deux spas privatifs et des cabines de soins. Bref, tout le nécessaire pour parfaitement s'intégrer dans le groupe Martin's Hotels qui va dorénavant poursuivre le développement de ce lieu d'exception.