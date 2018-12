Frédéric Mion (Sciences Po): "On n'apprend jamais autant que de gens différents de soi"

Comment former ceux qui dirigeront le monde de demain ? Une question d'une brûlante actualité lorsque l'on voit la marche erratique des Nations aujourd'hui. L'Institut d'études politiques de Paris (mieux connu sous sa forme abrégée de " Sciences Po ") est un des creusets d'où sortent ces élites. Dans les classements internationaux, l'école est la quatrième université en sciences politiques, derrière un trio anglo-saxon (Harvard, Oxford, Princeton). Elle attire de nombreux Belges. Ils sont environ un millier à être déjà sortis de Sciences Po. Et une bonne centaine d'étudiants de notre pays font actuellement leurs études sur un des sept campus de l'institution, répartis dans Paris et six autres villes de France.

