Frans Colruyt se retire de ses fonctions de directeur commercial de Colruyt

Frans Colruyt, qui reste toutefois administrateur du groupe, affiche une carrière de 29 ans au sein du groupe. Il était directeur commercial depuis mi-2012. Sous sa direction, le groupe a connu une croissance de son chiffre d'affaires, qui est passé de 7,8 à plus de 9 milliards d'euros, précise Colruyt.

"Au cours de sa carrière, Marc (Hofman) a acquis une vaste expérience auprès entre autres d'Apple, du groupe touristique de la famille Vanmoerkerke et de Ter Beke, dont il était le CEO de 2008 à 2013. Je suis convaincu qu'en sa qualité de COO Retail, Marc contribuera à la réussite de notre groupe faisant face aux défis importants du secteur de la distribution", a souligné le CEO de l'enseigne.

Colruyt compte 560 magasins en gestion propre et plus de 580 magasins affiliés en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. En Belgique, il s'agit des magasins Cloruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby et des magasins affiliés Spar et Spar Compact.