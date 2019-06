Fost Plus a recyclé l'an dernier 724.000 tonnes d'emballages ménagers, soit 64 kg par tête. Pas mal. Mais Patrick Laevers, le CEO du groupe, n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin : il veut récolter et recycler davantage encore. Il l'assure, ce sera également tout bon pour l'emploi.

"Il faut passer du verre à moitié vide au verre à moitié plein " : voilà une formule à la fois lapidaire et jolie pour décrire une stratégie. Patrick Laevers, qui dirige Fost Plus depuis la mi-2018, est un adepte des métaphores. Mais dans le même temps, l'ex-directeur général de Shanks Belgique et business development director chez Renewi, place la barre très haut : " L'Europe veut que 55 % des emballages en plastique soient recyclés d'ici à 2030. Nous avons l'intention d'arriver, pour la Belgique, à un taux de 65 % dès 2023 ".

