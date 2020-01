FlixBus a transporté 3 millions de passagers vers, depuis et à l'intérieur de la Belgique en 2019, soit une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente, se félicite mardi l'entreprise allemande dans un communiqué.

Leader sur son marché national des liaisons longue distance en autocar, Flixbus a débarqué en Belgique en 2015. La croissance y est "si forte qu'une demande apparaît pour une meilleure infrastructure pour les bus de longue distance", affirme l'entreprise. "FlixBus est en discussion avec Bruxelles, Anvers, Gand et Bruges sur les possibilités d'améliorer les installations des arrêts de bus en coopération avec ces villes." A l'échelle mondiale, le groupe FlixMobility a transporté plus de 62 millions de passagers en 2019, soit une hausse de 37% par rapport à l'année précédente. Avec les acquisitions récentes telles que celles d'Eurolines et Kamil Koç, le réseau de l'entreprise compte désormais 2.500 destinations via Flixbus et les trains de Flixtrain.